V soboški Galeriji Notranje pokrajine Igorja Banfija

Murska Sobota, 7. septembra - V soboški Galeriji bodo drevi odprli razstavo slik Igorja Banfija Notranje pokrajine. Njegove temačne in pesimistične pokrajine so - kot pravi naslov razstave in kot ugotavlja Robert Inhof - notranje pokrajine, projekcija slikarjevega intimnega razmisleka o svetu, v katerem pokrajina predstavlja ves svet, v katerem se v brezupu znajde človek.