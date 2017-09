Slovenskim namiznoteniškim igralcem na EP ponagajal žreb

Ljubljana, 7. septembra - Od srede, 13., do nedelje, 17. septembra bo v Luxembourgu ekipno evropsko namiznoteniško prvenstvo. Tudi s slovenskima reprezentancama, v ospredju zanimanja bo zagotovo moška ekipa, ki se je v kvalifikacijah, potem ko je bila boljša od favorizirane Poljske in Belgije, uvrstila v elitno divizijo in bo igrala med 16 najboljšimi reprezentancami.