Onstran Atlantika tudi Andraž Struna, ki je podpisal z New York Cityjem

New York, 7. septembra - Slovenski nogometni branilec Andraž Struna se je preselil onstran Atlantika in postal drugi slovenski nogometaš v severnoameriški nogometni ligi MLS. Struna je podpisal pogodbo z New York Cityjem do konca sezone, z možnostjo podaljšanja sodelovanje za še dve sezoni, v primeru dobrih iger, so danes potrdili v klubu.