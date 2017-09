Na težko dostopnem terenu v Cerkljanskem hribovju odkrili večji nasad konoplje

Žiri, 7. septembra - Škofjeloški policisti so konec avgusta izvedeli, da je v Cerkljanskem hribovju med krajema Žiri in Cerkno večji nasad konoplje. Ko so potrdili informacijo, so prejšnji konec tedna v zaključni akciji pridržali dva moška, ki sta osumljena proizvodnje te prepovedane droge. Policisti so zasegli okoli 750 dozorelih rastlin konoplje.