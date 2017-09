Del Potro premagal Federerja za polfinale z Nadalom

New York, 7. septembra - Znani so še zadnji polfinalisti zadnjega teniškega turnirja za grand slam v New Yorku. Prvi nosilec Rafael Nadal se bo udaril z Argentincem Juanom Martinom del Potrom, 24. nosilcem, ki je v četrtfinalu izločil tretjega nosilca Rogerja Federerja. Med posameznicami sta napredovali Coco Vandeweghe in Madison Keys za povsem ameriški polfinale.