Cene nafte nižje

Singapur, 7. septembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko znižale. Po mnenju analitikov so se cene nafte korigirale po rasti iz prejšnjih dni. Cene so namreč rasle, ker so bile zaradi orkana Harvey zaprte številne rafinerije v Mehiškem zalivu, povpraševanje pa je naraščalo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.