Azijske borze neenotno

Tokio, 7. septembra - Indeksi na azijskih borzah danes niso imeli enotne smeri. V začetku trgovanja so sicer rasli, ko so sledili dobremu razpoloženju z newyorških borz, kasneje pa se je razpoloženje med vlagatelji poslabšalo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Skrbi jih namreč stopnjevanje napetosti med ZDA in Severno Korejo.