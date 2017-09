V Galeriji Velenje na ogled razstava Lile Prap Znakovne podobe

Velenje, 7. septembra - V Galeriji Velenje bodo nocoj ob 18. uri odprli razstavo ilustracij, knjig in lutk Znakovne podobe, ki jih je ilustratorka in pisateljica Lilijana Praprotnik Zupančič z umetniškim imenom Lila Prap ustvarila sama ali so bili izdelani po njenih likih. Ob razstavi bo ves mesec potekal tudi pester spremljevalni program.