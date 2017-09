V Koper se vrača festival uličnih umetnikov Frivolus

Koper, 7. septembra - V staro mestno jedro Kopra se od danes pa vse do nedelje vrača festival uličnih umetnikov Frivolus. Kulturno-umetniški dogodek bo obiskovalcem prikazal sodobni pristop uličnega gledališča, ki se opira na svetovne trende in sledi kombinaciji glasbe, plesa, animacij in klovnskih predstav.