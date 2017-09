Newyorške borze v zelenem

New York, 6. septembra - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile z zmerno rastjo osrednjih indeksov. Po mnenju borznih analitikov so vlagatelje spodbudili predvsem pozitivni gospodarski podatki, vendar ostajajo pozorni na dogajanje na korejskem polotoku, ki indekse na svetovnih borzah potiska v rdeče območje vse od začetka tedna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.