V četrtfinalu pokala tudi nogometaši Krke in Triglava

Ljubljana, 6. septembra - Po Mariboru so se v četrtfinale pokala Slovenije uvrstili tudi nogometaši Krke in kranjskega Triglava. V osmini finala so Novomeščani po podaljšku premagali Krško s 3:2 (2:2, 1:0). Odločilni gol je v zadnji minuti podaljška dosegel Luka Kambič. Triglav pa je na Obali premagal Koper kar s 4:1 (1:1).