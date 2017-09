Alaba s poškodovanim gležnjem

München, 6. septembra - Münchenski Bayern v naslednjih dneh ne bo mogel računati na avstrijskega nogometaša Davida Alabo. Branilec in dvakratni najboljši športnik Avstrije (2013 in 2014) si je na tekmi kvalifikacij za SP med Avstrijo in Gruzijo (1:1) v 38. minuti težje poškodoval levi gleženj, je poročala agencija dpa.