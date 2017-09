EU v Tallinnu o obrambi, Severni Koreji in Turčiji

Bruselj/Tallinn, 7. septembra - V estonski prestolnici bo danes in v petek niz srečanj obrambnih in zunanjih ministrov EU. V ospredju bo po pričakovanjih vprašanje krepitve obrambnega sodelovanja, odziv EU na jedrske poskuse Severne Koreje in odnos s Turčijo. Slovenijo bosta v Tallinnu zastopala obrambna ministrica Andreja Katič in zunanji minister Karl Erjavec.