Test DNK: Pilar Abel ni Dalijeva hči

Barcelona, 6. septembra - Iz Dalijeve fundacije so danes sporočili, da primerjava DNK slavnega slikarja in Pilar Abel kaže, da slednja ni njegova hči, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Posmrtne Dalijeve ostanke so izkopali julija, potem ko je španska vedeževalka Pilar trdila, da je njegova nepriznana hči.