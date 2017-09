Crnadak prepričan v dogovorno rešitev s Hrvaško glede pelješkega mostu in meje

pogovarjala se je Vesna Rojko

Bled, 8. septembra - Zunanji minister BiH Igor Crnadak je v pogovoru za STA izrazil prepričanje, da bosta BiH in Hrvaška z dogovorom rešili vprašanje hrvaške gradnje mostu na Pelješac in meje. Različne zahteve iz Sarajeva je pripisal volilni kampanji. Glede arbitražnega spora med Slovenijo in Hrvaško pa si BiH želi, da strani dosežeta dogovor, je dejal.