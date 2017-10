Večji porazi Islamske države

Damask, 17. oktobra - Skrajna skupina Islamska država (IS), ki je leta 2014 prevzela nadzor nad več deli Iraka in Sirije in ustanovila samooklicani kalifat, se v zadnjih mesecih sooča s številnimi večjimi porazi. IS je tako izgubila več pomembnejših območij, kot sta na primer iraški Mosul in sirska Palmira ter danes še svojo prestolnico Raka.