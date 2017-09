Na newyorških borzah optimizem

New York, 6. septembra - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja obarvali zeleno. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so namreč porasle delnice večjih bank in naftnih družb, med drugim Goldman Sachs in JPMorgan Chase ter ExxonMobil in Chevron. Naftna industrija se po orkanu Harveyju počasi vrača na noge.