Po derbiju zaradi navijačev večji minus v ljubljanski blagajni

Ljubljana, 6. septembra - Disciplinski sodnik NZS Roman Rogelj je danes izrekel kazni za nešportno vedenje ljubljanskih in mariborskih navijačev na prvem letošnjem derbiju 27. avgusta v Stožicah. Na igrišču sta se Olimpija in Maribor razšla brez golov in z delitvijo točk, na tribunah pa so za večji poseg v klubsko blagajno (5900 evrov proti 4000) poskrbeli zeleni navijači.