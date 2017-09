Projektni svet predlaga reorganizacijo centra za obravnavo otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami

Ljubljana, 6. septembra - Projektni svet za otroško kardiologijo se je sestal na prvi seji in sklenil, da bodo predlagali ministrstvu za zdravje in UKC reorganizacijo že obstoječega centra za obravnavo otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami, je po seji povedal vodja projektnega sveta Igor Gregorič. Do reorganizacije pa predlagajo izboljšave v sedanjem programu.