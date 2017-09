Veslaško svetovno prvenstvo veteranov na Bledu rekordno

Bled, 6. septembra - Na Bledu se je v teh dneh zbralo več kot 4700 veslačev iz 851 klubov in 46 držav, ki bodo na svetovnem prvenstvu v veslanju za veterane tekmovali na skoraj 1000 tekmah. Tekmovanje, ki se je začelo danes in bo trajalo do nedelje, po številu sodelujočih precej presega prejšnje rekordno prvenstvo, ki ga je gostila Italija.