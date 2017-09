Hrvaška zunanja ministrica: Erjavec ni človek dialoga

Zagreb, 6. septembra - Hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić je bila danes ostra do obnašanja in izjav svojega slovenskega kolega Karla Erjavca glede poskusov reševanja odprtih vprašanj med Hrvaško in Slovenijo. Kot je dejala, za razliko od slovenskega premierja Mira Cerarja Erjavec "absolutno ni človek dialoga".