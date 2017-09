Francoska modna giganta prepovedala pretirano suhe manekenke

Pariz, 6. septembra - Francoska modna giganta LVMH in Kering, ki imata med drugim v lasti znamki Christian Dior in Saint Laurent, sta se danes zavezala k prepovedi pretirano suhih manekenk in manekenov v svojih oglasih in na modnih revijah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev sta sprejela v luči kritik, da modna industrija spodbuja anoreksijo.