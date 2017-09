Racija v Riu zaradi domnevnega kupovanja glasov

Rio de Janeiro, 6. septembra - Zaradi suma kupovanja glasov za dodelitev olimpijskih iger 2016 Riu de Janeiru se je vodja organizacije iger Carlos Nuzman znašel v preiskavi. V okviru torkove velike policijske racije so oblasti preiskale Nuzmanovo prebivališče in sedež organizacijskega komiteja. Policija mu je zasegla računalnik in dokumente, je poročal brazilski časnik O Globo.