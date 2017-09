Stališča organizatorjev referendumske kampanje o zakonu o drugem tiru

zbrala Zoja Črnilec

Ljubljana, 15. septembra - V kampanji pred referendumom o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper sodeluje 32 organizatorjev. STA objavlja stališča do referendumskega vprašanja 31 organizatorjev, ki so se odzvali na njen poziv k njihovi predstavitvi. Navedeni so v vrstnem redu, kot ga je določila Državna volilna komisija.