Naravovarstveniki štirih držav s peticijo ministrici za ohranitev Mure

Murska Sobota, 6. septembra - Združeni naravovarstveniki iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske z mednarodno peticijo za ohranitev reke Mure v Sloveniji ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen pozivajo, naj ne dovoli uničenja Mure ter se v dobro narave in ljudi upre hidroenergetskemu lobiju.