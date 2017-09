Sodišče EU zavrnilo tožbi Slovaške in Madžarske proti begunskim kvotam

Bruselj, 6. septembra - Sodišče EU je danes zavrnilo tožbi Slovaške in Madžarske proti kvotam za razporejanje beguncev po uniji. Sodišče je presodilo, da začasni mehanizem za obvezno premestitev prosilcev za azil dejansko in sorazmerno prispeva k obvladovanju posledic migracijske krize iz leta 2015 v Grčiji in Italiji, piše v sporočilu za medije.