Nemška industrijska naročila julija nepričakovano navzdol

Frankfurt, 6. septembra - Obseg industrijskih naročil v Nemčiji se je julija na mesečni ravni zaradi manjšega povpraševanja na domačem trgu in v evroobmočju skrčil, in sicer za 0,7 odstotka, kažejo preliminarni in sezonsko prilagojeni podatki nemškega statističnega urada Destatis. Julijski padec naročil je presenetil analitike, ki so pričakovali 0,1-odstotno rast.