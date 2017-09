Predstavili projekta o nastanku kulturnih svetnikov in oblikovanju narodov v 19. stoletju

Ljubljana, 6. septembra - V Atriju ZRC so predstavili projekt Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope ter projekt Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (ERNiE). Prvi preučuje vzorce komemorativnega slavljenja in kanonizacije nacionalnih pesnikov in drugih umetnikov po letu 1840, drugi raziskuje oblikovanje narodov skozi kulturne procese v 19. stoletju.