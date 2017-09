Piran bo do nedelje Neptunova kraljevina

Piran, 8. septembra - Od danes do nedelje se bo Piran spremenil v kraljevino Neptuna in gusarjev. Srednja pomorska šola bo namreč pripravila tradicionalni pomorski krst, 71. po vrsti, ki je s časom prerasel v tridnevni dogodek z delavnicami, plesnimi nastopi, ogledi stari bark, likovnim ustvarjanjem in tržnico.