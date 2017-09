Za novogradnjo vrtca v Dekanih sedem ponudb

Koper, 6. septembra - Na razpis za javno naročilo za novogradnjo vrtca v Dekanih je do torka prispelo sedem ponudb, so za STA pojasnili na Mestni občini Koper. Ocenjena vrednost naložbe sicer znaša nekaj več kot 1,5 milijona evrov brez DDV in zajema izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del za izgradnjo vrtca Dekani ob tamkajšnji osnovni šoli.