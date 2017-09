V času trgatve napovedan nadzor pri vinogradnikih

Ljubljana, 6. septembra - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo bo v času trgatve izvajal nadzor nad prometom z grozdjem in prevozi grozdja med obrati. Hkrati bo izvajal tudi nadzor nad prijavo pridelka grozdja v register pridelovalcev grozdja in vina, so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.