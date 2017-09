Talansky se poslavlja od tekmovalnega kolesarstva

Los Angeles, 6. septembra - Ameriški kolesar Andrew Talansky, nekdaj velik up kolesarskega športa, se pri 28 letih poslavlja od kolesarskega športa. Kot razlog za to je član ekipe Cannondale Drapac in moštveni kolega Kristijana Korena navedel številne poškodbe, ki so mu preprečile, da bi uresničil napovedi in postal eden najboljših kolesarjev na svetu.