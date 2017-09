GZS in ministrstvo s konferenco izpostavljata pomen digitalizacije podjetij

Ljubljana, 6. septembra - Na Gospodarski zbornici Slovenije poteka konferenca o spodbudah za digitalizacijo malih in srednjih podjetij, na kateri so predstavili 2,5 milijona evrov vreden razpis gospodarskega ministra za spodbujanje digitalizacije. Minister Zdravko Počivalšek je dejal, da lahko digitalizacija po nekaterih raziskavah do desetkrat izboljša poslovanje podjetij.