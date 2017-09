Na borzah v Aziji rahli padci tečajev

New York/Tokio, 6. septembra - Tečaji delnic na borzah v Aziji so danes sledili negativnim gibanjem na ameriških borzah. Izgube so bile sicer precej bolj zmerne kot v ZDA, le v Hongkongu se je osrednji indeks znižal za dober odstotek. Ker je bil v ponedeljek v ZDA praznik, se je Wall Street z zamudo odzval na najnovejše napetosti na korejskem polotoku.