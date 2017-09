Newyorške borze končale v rdečem

New York, 5. septembra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z izgubami. Na trgovanje so vplivale geopolitične napetosti, ki jih je z novim jedrskim poskusom izdatno poglobila Severna Koreja. Indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 je izgubil 18,70 točke in trgovanje zaključil pri 2457,85 točke, kar predstavlja največjo izgubo v zadnjih treh tednih.