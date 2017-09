Španci v gosteh visoko premagali Liechtenstein

Ljubljana, 5. septembra - Danes so bile na sporedu še zadnje tekme osmega kroga evropskih nogometnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji. Najvišjo zmago so vknjižili Španci, ki so v skupini G gostovali pri Liechtensteinu in že ob polčasu vodili s 4:0, na koncu pa zmagali s kar 8:0.