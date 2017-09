Za začetek Vilenice srečanje z nagrajencem Andruhovičem

Ljubljana, 6. septembra - S srečanjem z ukrajinskim pisateljem Jurijem Andruhovičem, osrednjim gostom in dobitnikom glavne nagrade, se bo v Ljubljani danes začel 32. mednarodni literarni festival Vilenica. Do nedelje bo gostil 26 avtorjev iz Srednje Evrope in drugod, tema, ki so jo organizatorji postavili v središče festivala, je medsebojno vplivanje literature in sveta.