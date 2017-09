Carreno Busta prvi polfinalist OP ZDA

New York, 5. septembra - Španec Pablo Carreno Busta je prvi polfinalist letošnjega zadnjega turnirja za grand slam v New Yorku. Dvanajsti nosilec odprtega prvenstva ZDA z nagradnim skladom 50,4 milijona dolarjev je v današnjem četrtfinalnem dvoboju premagal Argentinca Diega Schwartzmana s 6:4, 6:4 in 6:2 in se prvič uvrstil v polfinale turnirja za grand slam.