Južna Koreja sedma reprezentanca na mundialu

Ljubljana, 5. septembra - Nogometna reprezentanca Južne Koreje je sedma reprezentanca, ki si je priborila nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu 2018 v Rusiji. To je deveti zaporedni nastop Koreje na mundialu in deseti skupno. Poleg Južne Koreje so si nastop na SP že zagotovile tudi ekipe Brazilije, Mehike, Japonske, Irana, Belgije in gostiteljice Rusije.