Klepačeva obstala v četrtfinalu

New York, 5. septembra - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je nastope v konkurenci dvojic na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku končala v četrtfinalu. Klepačeva in Španka Maria Jose Martinez Sanchez, ki sta bila 14. nosilki, sta po uri in 36 minutah izgubili proti sedmopostavljeni češki navezi Lucie Hradecka/Katerina Siniakova s 6:7 (2) in 3:6.