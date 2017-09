Gradnja druge faze ljubljanske urgence končana, datum odprtja prostorov še ni znan

Ljubljana, 5. septembra - Gradnja druge faze diagnostično-terapevtske službe oz. ljubljanske urgence je končana. Kot je danes sporočil glavni izvajalec gradnje Kolektor Koling, so dela končali dan pred rokom. Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da točni datum odprtja urgence še ni znan, zdaj poteka opremljanje, v prostore pa naj bi se dokončno preselili do konca leta.