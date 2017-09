Evropske borze navzdol; dražja nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 5. septembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Pozitivni impulzi, ki so jih dajale novice iz kitajskega gospodarstva, so izpuhteli, poleg tega se je trgovanje na ameriških borzah po podaljšanjem koncu tedna začelo negativno. V pričakovanju četrtkove seje sveta ECB se je okrepil tečaj evra, nafta pa se je podražila.