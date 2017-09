V UKC Ljubljana prve implantacije novih perkutanih zaklopk

Ljubljana, 6. septembra - Kardiologi UKC Ljubljana bodo danes izvedli prve tri implantacije samoraztegljive perkutane aortne zaklopke. Pri vstavitvi samoraztegljive zaklopke ne prihaja do večjih težav, njeno lego pa je med vstavljanjem mogoče večkrat popraviti. Vstavljanje zaklopke je varno in natančno, so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.