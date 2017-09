Vpleteni v incident na Vučićev konvoj sodeloval tudi v streljanju pred dunajskim hotelom

Beograd, 5. septembra - Eden od treh moških, ki so se minulo soboto zaleteli v vozilo, v katerem je bil srbski predsednik Aleksandar Vučić, je bil vpleten tudi v streljanju pred dunajskim hotelom Hilton marca letos in pri tem ranil eno osebo. Vsi trije udeleženci sobotnega incidenta so trenutno v srbskem priporu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.