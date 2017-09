Brglez ločeno sprejel Timmermansa in Mogherinijevo

Ljubljana, 5. septembra - Predsednik Državnega zbora Milan Brglez je danes ločeno sprejel podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa in visoko predstavnico EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Federico Mogherini, ki sta sicer udeležila 12. Strateškega foruma Bled. Prihodnost EU, razmere na Bližnjem vzhodu ter Zahodni Balkan so bili ospredju pogovorov.