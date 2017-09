Le slovenski in španski košarkarji še brez poraza

Ljubljana, 5. septembra - Na moškem evropskem prvenstvu na Finskem ter v Turčiji, Romuniji in Izraelu so bile danes odigrane tekme 4. kroga, po njih pa imajo 100-odstotni izkupiček le še slovenski in španski košarkarji. Slovenija je v Helsinkih brez težav ugnala Islandijo s 102:75, medtem ko je bila Španija v Cluju boljša od Hrvaške s 79:73.