V Kalabriji zasegli več kot 50 kilogramov kokaina

Catanzaro, 5. septembra - Italijanski cariniki so v luki Gioia Tauro v Kalabriji zasegli skoraj 53 kilogramsko pošiljko čistega kokaina, ki bi na trgu lahko dosegla vrednost vsaj deset milijonov evrov. Pošiljko so našli v kontejnerju, ki je prihajal iz paragvajskega Asunciona, namenjen pa je bil v izraelsko Hajfo, so zapisali v sporočilu.