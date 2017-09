New York, 5. septembra - Geopolitične napetosti, ki jih je z novim jedrskim poskusom izdatno poglobila Severna Koreja, narekujejo trgovanje na svetovnih borzah. Nič drugače ni v New Yorku, kjer so se borze po prazniku dela znova odprle, indeksi pa so se v začetku trgovanja odeli v rdečo.