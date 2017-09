Severnoprimorska regija bo sprejela ukrepe proti potezam Nove KBM

Nova Gorica, 5. septembra - Poteze Nove KBM, ki prihodnje leto ukinja številna delovna mesta na Severnoprimorskem, so nesprejemljive, se strinjajo župani v regiji. Kot so opozorili na današnji seji sveta severnoprimorske regije, se takšna centralizacija ne dogaja le v banki, pač pa tudi drugih državnih podjetjih in celo državnih ustanovah. Tega ne podpirajo.