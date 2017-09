Ljubljana, 5. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je okvara na primorski avtocesti pri Uncu v smeri Kopra odstranjena. Ostaja še 12 kilometrov dolg zastoj, pot se podaljša za več kot eno uro. Možen obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti Vrhnika-Unec. Zastoji so že na izvozu Vrhnika in naprej na cesti do Logatca.